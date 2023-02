Bundeskanzler Olaf Scholz will nach Paris reisen, um dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu treffen. Das bestätigte die Bundesregierung am Mittwoch. Selenskyj ist auf seiner zweiten Auslandsreise seit dem russischen Angriff auf die Ukraine und befindet sich derzeit in London. Am Abend soll er in Paris eintreffen. Für Scholz ist es bereits das zweite physische Zusammentreffen mit Selenksyj. Im Juni hatten sich Scholz, Selenskyj, Frankreichs Präsident Emanuel Macron und Italiens damaliger Premier Mario Draghi in Kiew getroffen.