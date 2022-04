Schon die Lieferung von Abwehrwaffen in ein Kriegsgebiet kam für die Bundesregierung einer Zeitenwende gleich. Mit den ukrainischen Forderungen nach schweren Waffen tut die Bundesregierung sich bislang jedoch schwer. Der CDU -Vorsitzende Friedrich Merz hat hingegen die Lieferung auch von beispielsweise Panzern aus Deutschland an die Ukraine verlangt.

»Die Lieferung von Waffen ist zulässig zur Selbstverteidigung dieses Landes. Und sie sollte auch in dem Umfang erfolgen, wie dieses Land sie braucht, und wie es diese auch bedienen kann«, sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag am Dienstag in Berlin vor einer Fraktionssitzung. »Ich würde von meiner Seite aus im Augenblick hier keine Unterscheidung treffen wollen«, sagte er auf die Frage, ob er eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Waffentypen vornehme.