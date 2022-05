»Wir bieten Russinnen und Russen, die verfolgt und bedroht werden, in Deutschland Schutz«, sagte die SPD -Politikerin. »Und wir werden insbesondere russischen Journalistinnen und Journalisten die Möglichkeit geben, von Deutschland aus frei und unabhängig zu berichten.« Für die schnelle und unbürokratische Aufnahme gebe es nun ein Verfahren, das die Einreise erleichtern und Verfahren beschleunigen werde. »Selbstverständlich werden Personen, die wir so aufnehmen, von den Sicherheitsbehörden überprüft.«

TV-Star gegen Putins Krieg: Russlands Clown greift den Kreml an – und der will seine Existenz vernichten

TV-Star gegen Putins Krieg: Russlands Clown greift den Kreml an – und der will seine Existenz vernichten

TV-Star gegen Putins Krieg: Russlands Clown greift den Kreml an – und der will seine Existenz vernichten Von Ann-Dorit Boy und Christina Hebel, Moskau

TV-Star gegen Putins Krieg: Russlands Clown greift den Kreml an – und der will seine Existenz vernichten Von Ann-Dorit Boy und Christina Hebel, Moskau

Voraussetzung für die Aufnahme wegen politischer Verfolgung in Russland ist eine individuelle Bedrohung. Die Aufnahme kann auch enge Familienmitglieder umfassen und gegebenenfalls auch aus anderen Staaten als Russland erfolgen. Zu den Gruppen, um die es geht, gehören besonders gefährdete Menschenrechtsverteidiger mit einem Bezug zu Deutschland sowie Vertreter und Unterstützer der demokratischen Opposition, die sich öffentlich gegen den russischen Angriff auf die Ukraine positioniert haben. Außerdem sollen auch Menschen profitieren, die für Organisationen gearbeitet oder mit ihnen zusammengearbeitet haben, die in Russland als »ausländische unerwünschte Organisationen« gelten, oder Personen, die als »ausländische Agenten« eingestuft werden, und die durch ihre bisherige Tätigkeit einen Bezug zu Deutschland haben.

Ferner geht es auch um Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und der Zivilgesellschaft, bei denen ein Bezug zu Deutschland besteht und die sich ebenfalls in besonderer Weise gegen den Krieg gestellt haben. Das Gleiche gilt für Journalisten unabhängiger Medien, die Repressalien und Gefährdungen in Russland ausgesetzt sind, insbesondere aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, aus Deutschland weiter zu berichten. Auch Journalisten, die sich öffentlich gegen den russischen Krieg gestellt haben oder aufgrund ihrer kritischen Berichterstattung in staatlich kontrollierten Medien entlassen wurden, sowie Wissenschaftler, die sich öffentlich gegen den Krieg positioniert haben und ihre Wissenschaft nicht mehr frei und unabhängig ausüben können, sollen so Aufnahme finden.