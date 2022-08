»Wir sehen, dass die Waffenlieferungen einen Unterschied machen«, sagte Göring-Eckardt. Dies hätten ihr bei einem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa auch die dortigen Militärs bestätigt. Die Ukraine verteidige im Kampf gegen die russische Invasion die westlichen Werte. »Das, was in der Ukraine gerade passiert, ist der Kampf um Demokratie und Freiheit«, sagte Göring-Eckardt. Die Opfer würden auch für die Freiheit in Deutschland erbracht.