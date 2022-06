Der Angriff auf die Ukraine hat die Sorge vor einem russischen Angriff in den baltischen Staaten wachsen lassen – Litauen, Lettland und Estland teilen eine Landgrenze mit Russland. Die Nato hat ihre Kräfte in der Region schon verstärkt – nun hat Bundeskanzler Olaf Scholz in Litauen zusätzliche militärische Unterstützung zur Abschreckung und für die Verteidigung gegen einen möglichen russischen Angriff zugesagt.