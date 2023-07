Behörden in den Mittelmeerstaaten, vor allem in Italien, registrieren eine steigende Zahl von Menschen, die über die Mittelmeerroute versuchen, nach Europa zu gelangen. In Italien kamen in diesem Jahr offiziellen Angaben zufolge bis Mitte Juli rund 75.000 Flüchtlinge in Booten an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es knapp 32.000. Mehr als die Hälfte der Menschen kamen aus Tunesien.