Aus den Angaben im Zeitverlauf lässt sich ein Trend ablesen: Die Gefühlslage der Deutschen wird düsterer. Positive Werte gehen zurück, negative steigen.

Gründe wurden in der Umfrage nicht erhoben. Doch die politische Situation könnte eine Erklärung sein. Die steigende Inflation, der Krieg in Europa, Sorge über Energiepreise und die Unsicherheit, wie es in den kommenden Monaten weitergeht, sind naheliegende mögliche Gründe.