SPIEGEL-Umfrage Benzinpreiserhöhung um 16 Cent ist bei Deutschen extrem unbeliebt

Bis zu 16 Cent Aufschlag beim Benzinpreis – die Grünen stehen hinter diesem Plan. In der Bevölkerung kommt das laut einer SPIEGEL-Umfrage schlecht an, die Partei fällt in der Wählergunst deutlich hinter die Union zurück.