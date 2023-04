»Stärker ins Bewusstsein der Menschen in Deutschland gerückt«

Die Integrationsexpertin der Bertelsmann Stiftung, Ulrike Wieland, verwies darauf, dass nicht nur der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft in den vergangenen 15 Jahren gewachsen sei. Rassismus und Diskriminierung seien auch öffentlich häufiger thematisiert worden und »stärker ins Bewusstsein der Menschen in Deutschland gerückt«.