Die AfD erzielt bundesweit in Umfragen Rekordwerte, eroberte im Kreis Sonneberg ihr erstes kommunales Spitzenamt . Dabei stimmen AfD-Wählerinnen und -Wähler in Ostdeutschland rechtsextremen Inhalten besonders häufig zu. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Leipziger Else-Frenkel-Brunswik-Instituts. Sie wurde an diesem Mittwoch in Berlin vorgestellt und lag dem SPIEGEL vorab vor.