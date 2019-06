Umfrage Mehrheit für CDU-Kooperationsverbot mit AfD, aber im Osten nicht

Soll die CDU mit der AfD koopieren? Die Frage spaltet offenbar das Land: Beim ARD-Deutschlandtrend lehnten 68 Prozent der Befragten im Westen eine Zusammenarbeit der Union mit den Rechtspopulisten ab. Im Osten sprachen sich jedoch nur 46 Prozent für ein Kooperationsverbot aus. 49 Prozent wollten nicht, dass ein Zusammenarbeiten ausgeschlossen wird.

Bundesweit fanden knapp zwei Drittel der befragten Wahlberechtigten (64 Prozent) den Abgrenzungsbeschluss der CDU richtig. Ein Drittel war anderer Meinung. In den Parteianhängerschaften waren insbesondere die Grünen gegen eine Kooperation. Auch in den Reihen von SPD, Linken, FDP und Union sprachen sich große Mehrheiten gegen eine Zusammenarbeit aus. Einzig 93 Prozent der AfD-Anhänger hielten es nicht für notwendig, eine Kooperation mit ihrer Partei grundsätzlich auszuschließen.

Die Spitze der Union ist sich einig

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich kürzlich entschieden gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. Die AfD sei "eine Partei, die zumindest in Teilen oder mit Repräsentanten keine klare Linie zu Rechtsextremismus und Rechtsradikalen zieht", sagte sie bei "Anne Will". Wer sich der AfD annähern wolle, "soll nur mal kurz die Augen schließen und sich Walter Lübcke vorstellen. Der wird nie mehr auf die Idee kommen, dass man mit einer Partei wie der AfD als Christdemokrat zusammenarbeiten kann."

CSU-Chef Markus Söder äußerte sich ähnlich: Das von der AfD vertretene Menschenbild schließe eine Zusammenarbeit aus. Es gebe keine Freiräume, keinen offenen Spalt für eine Zusammenarbeit. Söder warnte zudem, eine Zusammenarbeit wäre "von schwerem Schaden für die gesamte Union".

In der CDU in Ostdeutschland wird über eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD diskutiert. Im Herbst werden in den drei ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen neue Landtage gewählt. Dort muss die CDU mit Verlusten rechnen.

Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hatte für den "Deutschlandtrend" von Montag bis Mittwoch 1051 Wahlberechtigte befragt. Die Fehlertoleranz wurde mit 1,4 bis 3,1 Prozent angegeben.