Vor allem im Osten Deutschlands sind die Menschen offenbar enttäuscht von der Arbeit der Koalition. In Sachsen-Anhalt etwa zeigen sich gerade einmal 12 Prozent mit der Ampelregierung zufrieden. Aber auch in Schleswig-Holstein, dem Bundesland, in dem die Bürgerinnen und Bürger offenbar am wenigsten zu meckern haben, liegt der Grad der Zufriedenheit nur bei 35 Prozent.