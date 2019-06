Der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke hat in Deutschland eine neue Debatte über rechte Gewalt ausgelöst. Der Hauptverdächtige ist schon lange im rechtsextremen Milieu aktiv, die Ermittler der Bundesanwaltschaft sprechen von einem politischen Attentat.

Es ergeben sich Fragen, die weit über den Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten hinausgehen. Sind Rechtsextreme eine konkrete Gefahr für deutsche Politiker? Was sollten die Sicherheitsbehörden tun? Und beeinflusst die mögliche Bedrohung gar das Handeln der Politiker selbst?

Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für SPIEGEL ONLINE zeigt: Die Mehrheit der Bevölkerung nimmt rechte Gewalt offenbar als ernsthafte Gefahr für Politiker wahr. Denn 58 Prozent aller Befragten denken, dass Politiker stärker vor Übergriffen durch gewaltbereite Rechtsextremisten geschützt werden müssen als bisher. Am Mittwoch hatte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mehr Respekt und Schutz für Kommunalpolitiker gefordert.

Lübcke war schon vor Jahren aus der rechtsextremen Szene angefeindet worden, weil er sich dafür ausgesprochen hatte, dass Deutschland Flüchtlinge aufnehmen solle. Auch viele andere Kommunalpolitiker erfahren Hetze und Drohungen. Trotzdem gibt es auch nach Lübckes Tod in der Bevölkerung noch das Grundvertrauen, dass die Arbeit der Politiker nicht beeinflusst wird: Eine knappe Mehrheit (52 Prozent) erwartet nicht, dass Politiker künftig aus Angst vor rechtsextremen Gewalttaten ihre Meinungsäußerungen beschränken. Aber: Immerhin mehr als ein Drittel (36 Prozent) befürchtet durchaus eine Zurückhaltung.

Insgesamt denkt eine klare Mehrheit der Befragten zudem, dass Rechtsextremismus in Deutschland im Allgemeinen wieder stärker akzeptiert wird: 62 Prozent haben den Eindruck, dass rechtsextremes Gedankengut hier wieder salonfähig ist.

Große Mehrheit der AfD-Anhänger lehnt mehr Schutz vor rechter Gewalt ab

Mit Blick auf die Wahlabsicht der Befragten fällt eine Anhängerschaft auf: die der AfD. Der Großteil der Anhänger der Rechtspopulisten sieht keinen Handlungsbedarf, um möglichen Übergriffen durch rechtsextreme Gewalttäter vorzubeugen. Laut der Umfrage finden gerade einmal fünf Prozent der AfD-Anhänger, dass Politiker stärker vor rechtsextremer Gewalt geschützt werden müssen.

Daneben sind einzig die Anhänger der FDP ebenfalls nicht mehrheitlich der Ansicht, dass mehr Schutz nötig ist. Sie kommen aber immerhin auf 42 Prozent. Als Anhänger zählen diejenigen Befragten, die eine Wahlabsicht für eine bestimmte Partei angeben.

Dass Politiker ihre Meinung aus Angst vor rechtsextremer Gewalt nicht frei äußern, denken 16 Prozent der AfD-Anhänger. Ebenso sieht nur ein kleiner Teil dieser Wählergruppe eine verstärkte Akzeptanz von Rechtsextremismus: Ein Viertel von ihnen hat den Eindruck, dass rechtsextremes Gedankengut in Deutschland wieder salonfähig ist. Die Anhängerschaft jeder anderen Partei im Bundestag kommt auf einen Wert, der um mehr als 30 Prozentpunkte höher liegt - und damit auf mehr als die Hälfte.

Der ehemalige CDU-Generalsekretär Peter Tauber hatte zuletzt in einem Gastbeitrag für die "Welt" geschrieben, dass er auch bei einigen AfD- und CDU-Politikern eine Mitschuld an der Ermordung Lübckes sehe - aufgrund ihrer radikalisierten Sprache.

