Insgesamt ergibt sich in der Frage zu deutschem Militärbeistand jedoch kein klares Bild. Bundesweit sprachen sich 45 Prozent der Bevölkerung dafür aus, dass Deutschland seiner Nato-Verpflichtung in einem solchen Fall nachkommen sollte. 35 Prozent der Befragten meinten, man solle sich besser »heraushalten«. Jeder Fünfte war in der Frage unentschieden.

Geringeres Vertrauen in die USA, China als neue Bedrohung?

Deutliche Unterschiede gibt es auch in der Wahrnehmung des wohl wichtigsten westlichen Militärpartners. Im Osten hält demnach nur etwa jede oder jeder Vierte die USA für einen verlässlichen Bündnispartner (26 Prozent) – in den alten Bundesländern ist es dagegen jede oder jeder Zweite (50 Prozent).