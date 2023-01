SPIEGEL-Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl CDU hält Vorsprung vor SPD und Grünen

In Berlin wird in gut zwei Wochen wieder gewählt. Eine neue SPIEGEL-Umfrage zeigt: Die CDU behauptet ihren Spitzenplatz in der Wählergunst. Dennoch kann sich die rot-grün-rote Koalition Hoffnungen machen.