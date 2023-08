Markus Söder ist damit weit entfernt von den eigenen Spitzenwerten zu Beginn der Pandemie, als er zeitweise bei über 60 Prozent Zufriedenheit lag.

In Bayern sind am 8. Oktober etwa zehn Millionen Menschen berechtigt, einen neuen Landtag zu wählen. Das Meinungsforschungsinstitut Civey stellt in Kooperation mit der »Augsburger Allgemeinen« und dem SPIEGEL bis dahin im Zwei-Wochen-Rhythmus die Sonntagsfrage und ermittelt die Beliebtheitswerte von Markus Söder. Die Wahlumfragen sind keine Prognosen für das Wahlergebnis. Sie bilden lediglich die politische Stimmung ab.