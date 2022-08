Das Thema Gaspreise beschäftigt nicht nur die Bundesregierung seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Wie gereizt die Stimmung in Teilen der Bevölkerung ist, erlebte Olaf Scholz am Mittwochabend bei einer Veranstaltung mit Bürgern im brandenburgischen Neuruppin. Als er weitere Entlastungen ankündigte, wurde der Kanzler von Demonstranten niedergebrüllt.

In den vergangenen Tagen war über die Möglichkeit von Massenprotesten im Herbst gegen die Regierungspolitik gemutmaßt worden. Rechtsextremisten wollen ihre Anhänger für einen deutschen Wutwinter mobilisieren, befeuern gezielt den Volkszorn . Auch die Linke will Demonstrationen organisieren.