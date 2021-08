Bosbachs Auftritt mit Hans-Georg Maaßen Mauer oder Maschendrahtzaun

CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen will in den Bundestag, Unions-Urgestein Wolfgang Bosbach eilt ihm zu Hilfe, trotz aller Kritik. Es ist Wahlkampf in Thüringen – ein Besuch im Biergarten des Gewerbegebiets.

Aus Zella-Mehlis berichtet Martin Debes