Die Fridays for Future wollen wissen, wie die Liberalen zum Klimaschutz stehen. Dafür haben die Umweltaktivistinnen und -aktivisten 101 Fragen an die Führung der FDP geschickt. »Nachdem die freien Liberalen (FDP) nun seit Monaten gegen schnellen und gerechten Klimaschutz anarbeiten, haben wir (Fridays for Future) Fragen«, heißt es in dem Schreiben, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Der Fragenkatalog richtete sich an Parteichef Christian Lindner sowie an die Bundestagsfraktion, letztlich an die gesamte FDP.