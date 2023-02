Die Affäre rund um die umstrittene Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt sich für Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und die SPD zu einem Dauerproblem. Nun erreicht der Fall auch die bundespolitische Bühne: Nach SPIEGEL-Informationen hat der Unionsfraktionsvorstand beschlossen, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema in dieser Woche zu beantragen. Sie soll am Mittwoch oder Donnerstag stattfinden und den Titel »Aufklärung der dubiosen Vorgänge um die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern« tragen.