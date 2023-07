Darauf setzt auch der in der Regierung federführende Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne): »Die regierungstragenden Fraktionen haben entschieden, das Gebäudeenergiegesetz so, wie es geeint ist, Anfang September für die zweite und dritte Lesung aufzusetzen«, sagte er der »Rhein-Neckar-Zeitung«. »Die Abgeordneten der Opposition erhalten so mehr Beratungszeit. Das ist in Ordnung so.«