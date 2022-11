Akzeptanz für die Dringlichkeit der Bekämpfung des Klimawandels zu erzielen, sei in den vergangenen Jahren auch ein Verdienst der Zivilgesellschaft gewesen, heißt es in dem Antrag. »Was jedoch als friedliche Demonstration begann, hat sich in Teilen der Klimabewegung in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem radikalen und aggressiven Protest gewandelt.«