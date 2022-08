Nach Ansicht der Unionspolitikerinnen und -politiker gebe es in der Cum-ex-Affäre trotz Scholz' jüngster Äußerungen »erhebliche Widersprüche und offene Fragen«. Es gehe »um nicht weniger als die Glaubwürdigkeit der Spitze der Bundesregierung.«

Zudem will die Union dem Antrag zufolge die Geheimhaltung eines als Verschlusssache (VS) gekennzeichneten Protokolls einer Sitzung des Finanzausschusses vom 1. Juli 2020 erreichen. Die VS-Einstufung habe die Aufklärungsarbeit des Hamburger Untersuchungsausschusses behindert, heißt es zur Begründung.

Scholz' Parteikollegin Bas muss Sondersitzung zustimmen

Der Weg über die Bundestagspräsidentin ist der einzige Weg für die Unionsfraktion, um Scholz zu einer Sondersitzung in den Ausschuss zu bekommen, weil sie gegen die Ampel-Mitglieder in dem Gremium nicht die nötige Mehrheit erreichen würde, um den Kanzler so vorzuladen. Offen ist allerdings, ob die Sozialdemokratin Bas dem Wunsch der Union nachkommt. Sollte Bas die Sondersitzung verweigern, fordern die CDU/CSU-Fraktion eine Sitzung zum »nächstmöglichen Termin innerhalb des Zeitplans«.