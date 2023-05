Habeck deutete jedoch jüngst in einem Interview an, dass es doch noch länger dauern könnte, bis das neue Gesetz in Kraft tritt. Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, bestätigte diese Überlegungen gegenüber WELT-TV. »Es macht keinen Sinn, den Zeitplan einzuhalten, aber ein schlechtes Gesetz zu haben«, sagte Dürr.