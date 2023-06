Cum-ex-Skandal Union überarbeitet Fragenkatalog für geplanten Scholz-Untersuchungsausschuss

Welchen Auftrag darf ein Bundestags-Untersuchungsausschuss in der Cum-ex-Affäre haben? Union und SPD sind in der Frage zerstritten. Nun haben sich Fachleute in der Causa geäußert.