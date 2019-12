Nächsten Donnerstagabend wollen sie sich zum ersten Mal in neuer Runde treffen. Entschieden wird in diesem Koalitionsausschuss nichts, beraten wohl auch weniger, man will sich ja erstmal kennenlernen.

Ob die Große Koalition hält oder nicht - diese Frage dürfte in diesem Jahr nicht mehr beantwortet werden.

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind ja erst seit einer guten Woche im Amt als neue SPD-Vorsitzende. In der Unionsspitze wissen viele noch gar nichts mit ihnen anzufangen, Angela Merkel ist dem Rest mal wieder einen Schritt voraus: Sie hatte Esken und Walter-Borjans am vergangenen Donnerstagmorgen im Kanzleramt zu Besuch.

Das Treffen hatte allerdings auch symbolische Bedeutung: Merkel zeigte mit der Einladung, wie sehr ihr am Bestehen der Koalition liegt - egal, wer die SPD anführt. Diese Sichtweise teilt ihre Parteifreundin und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer nicht, ganz zu schweigen von ihrem Parteifreund Friedrich Merz. Und was ist mit CSU-Chef Markus Söder?

Auf der sozialdemokratischen Seite hat Bundestagsfraktionschef Rolf Mützenich ein großes Interesse daran, dass die Koalition hält, genau wie Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz. Und der neue starke Mann auf SPD-Seite, Juso-Chef und Parteivize Kevin Kühnert?

Und was ist eigentlich mit den mächtigen Ministerpräsidenten von Union und SPD?

Wer im GroKo-Kosmos was will und warum - der Versuch einer Erklärung: