Scholz und die Warburg-Bank Union will in Cum-ex-Affäre Bundestags-Untersuchungsausschuss beantragen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerät in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank erneut unter Druck. In einem Brief an die Unionsfraktion sprechen sich deren Vorsitzende Friedrich Merz (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU) für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auf Bundesebene aus.