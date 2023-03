In der Begründung hieß es, das Beteiligungsrecht der Gemeinde sei missachtet worden. Die Sonderregelungen, mit denen die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften erleichtert werde, »hielten explizit an dem Erfordernis des gemeindlichen Einvernehmens fest«, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Der Landkreis Nordwestmecklenburg kann gegen den Beschluss Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern in Greifswald einlegen.