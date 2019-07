Mögliche Kabinettsumbildung Diskussion über Nachfolge im Verteidigungsministerium hat begonnen

Nach zähen Verhandlungen haben sich die EU-Regierungschefs auf Ursula von der Leyen als Chefin der Kommission geeinigt. Noch muss das Europarlament zustimmen, doch die Spekulationen über ihre Nachfolge als Verteidigungsministerin haben bereits begonnen.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa sind Gesundheitsminister Jens Spahn sowie die Verteidigungsexperten Johann Wadephul und Henning Otte (alle CDU) für das Amt im Gespräch. Auch Ex-CDU-Generalsekretär und Verteidigungsstaatssekretär Peter Tauber hat demnach Chancen auf das Amt. Er habe sich in der Truppe große Beliebtheit erworben, hieß es aus mehreren Quellen.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sei in den Spekulationen ebenfalls genannt worden. Sie habe jedoch abgelehnt, hieß es.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten von der Leyen am Dienstag bei ihrem Sondergipfel offiziell nominiert. Damit durchbrachen sie eine tagelange Blockade bei der Besetzung von EU-Spitzenposten. Die Einigung verkündete EU-Ratschef Donald Tusk am Abend in Brüssel. Allerdings ist ungewiss, ob von der Leyen die nötige Mehrheit im Europaparlament bekommt.