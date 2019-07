Wahl zur EU-Kommissionschefin GroKo streitet über SPD-Nein zu von der Leyen

Nach der Wahl Ursula von der Leyens zur EU-Kommissionspräsidentin wird über die Entscheidung der SPD debattiert, im EU-Parlament gegen die CDU-Politikerin zu stimmen. Der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat die Ablehnung der SPD nun verteidigt. Seine Partei habe es nicht für klug gehalten, das Spitzenkandidatenprinzip, "eines der zentralen Versprechen" vor der Wahl, "einfach beiseitezuschieben", sagte Schäfer-Gümbel im ZDF-"Morgenmagazin".

In der Partei sei eine deutliche Mehrheit der Auffassung gewesen, "dass es nicht klug ist, weil es uns auf der langen Linie, spätestens bei der Europawahl einholen wird", sagte Schäfer-Gümbel weiter. Er betonte aber auch, dass die Sozialdemokraten zur Zusammenarbeit mit von der Leyen bereit seien. Die SPD habe die klare Ansage gemacht, "wenn dieser Weg beschritten wird, dass wir den dann auch nach unseren Kräften unterstützen".

Boris Roessler/DPA Thorsten Schäfer-Gümbel: "Koalitionspartner permanent attackiert"

Angesprochen auf die Kritik der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer am Abstimmungsverhalten der SPD sagte Schäfer-Gümbel, die Union habe offensichtlich selbst lange mit sich gerungen, ob der Personalvorschlag richtig sei. "Dass man anschließend versucht, die internen Konflikte dadurch wegzumoderieren, dass man den Koalitionspartner permanent attackiert", sei eine politische Methode.

AKK: "Mir erschließen sich die Beweggründe nicht"

Kramp-Karrenbauer hatte am Dienstag in den ARD-"Tagesthemen" angekündigt, dass sie mit den Sozialdemokraten darüber sprechen wolle. "Die Sozialdemokraten müssen jetzt den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland erklären, warum sie an diesem Tag für jemanden aus der eigenen Regierung, aus der großen Koalition nicht die Hand heben konnten", sagte Kramp-Karrenbauer. "Mir erschließen sich die Beweggründe nicht, ich glaube, vielen Menschen in Deutschland auch nicht."

Die SPD-Europaabgeordneten hatten sich vor der Wahl am Dienstag auf eine Ablehnung von der Leyens festgelegt. Sie argumentierten unter anderem, dass die Christdemokratin nicht als Spitzenkandidatin bei der Europawahl angetreten sei. Trotz des Widerstands der SPD hatte die Führung der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament dann aber eine Wahlempfehlung für von der Leyen abgegeben. Von der Leyen wurde schließlich knapp gewählt - alle 16 deutschen SPD-Abgeordneten hatten jedoch laut eigener Aussage gegen die CDU-Politikerin gestimmt.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus kritisierte die Genossen: "Das muss die SPD erst mal erklären", sagte Brinkhaus im ZDF-"Morgenmagazin" angesichts der Weigerung des Koalitionspartners, von der Leyen zu unterstützen.

Brinkhaus sieht Klärungsbedarf

"Wir haben das erste Mal seit über 50 Jahren wieder eine Deutsche, wir haben eine Frau, wir haben eine glühende Europäerin (...) jetzt auf dem Posten sitzen", sagte Brinkhaus über von der Leyen. "Insofern ist das sehr, sehr schwierig für die SPD zu erklären, warum ausgerechnet die deutsche SPD jetzt sagt, Ursula von der Leyen wollen wir nicht. Also das wird ambitioniert."

"Da gibt es noch einigen Klärungsbedarf", betonte Brinkhaus und kündigte Gespräche mit dem Koalitionspartner an. "Aber wir müssen natürlich auch nach vorne schauen, weil wir als Koalition noch wichtige Aufgaben vor uns haben gerade im Herbst."

CSU-Generalsekretär Blume sprach in der "Welt" von "unsäglichem Verhalten der SPD" und einer "Belastung für die GroKo". Das gesamte Parlament habe aber "Verantwortung für Europa gezeigt und die destruktive Haltung der deutschen Sozialdemokraten überstimmt".