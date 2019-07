Personalie von der Leyen Und wieder quält sich die Koalition

Eine deutsche Politikerin soll EU-Kommissionschefin werden - diese Nachricht könnte in Berlin für Freude sorgen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Das Votum der 28 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, Ursula von der Leyen für den Spitzenposten zu nominieren, hat den nächsten Koalitionszoff ausgelöst. Die SPD lehnt die Entscheidung des EU-Rats ab, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) musste sich in Brüssel enthalten.

Die Union zürnt: Das sei "ein einzigartiger Fall in der Geschichte der Bundesrepublik", schimpft CSU-Chef Markus Söder. Es sei blamabel, dass die SPD nicht in der Lage sei, konstruktiv zu handeln. Söder spricht von einer "echten Belastung für die Koalition". Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer attackiert die Genossen: Die SPD habe deutlich gemacht, dass es ihr "um das eigene parteipolitische Interesse" gehe. "Nicht um Europa, und auch nicht um die Interessen Deutschlands."

Die Interims-Spitze der SPD begründet ihre Ablehnung mit dem Spitzenkandidatenprinzip. Es sei nicht überzeugend, wenn nun jemand zum Zuge komme, der nicht zur Wahl gestanden habe, sagten Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel. "Damit würde der Versuch, die Europäische Union zu demokratisieren, ad absurdum geführt."

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel ging noch weiter. Er forderte seine Partei auf, von der Leyens Nominierung im Kabinett zu blockieren. Merkels Vorgehen sei ein "klarer Verstoß gegen die Regeln der Bundesregierung - und ein Grund, die Regierung zu verlassen", sagte Gabriel dem SPIEGEL.

So weit wird die SPD wohl nicht gehen. Gabriels Eskalationsstrategie fand bei führenden Sozialdemokraten am Mittwoch keinen Anklang, die Große Koalition wird am möglichen Wechsel von der Leyens nach Brüssel nicht zerbrechen. Aber klar ist an diesem Tag auch: Der Fortbestand des Bündnisses über dieses Jahr hinaus ist mit der Personalie nicht unbedingt wahrscheinlicher geworden. Mit ihrer Entscheidung für die CDU-Verteidigungsministerin haben die Staats- und Regierungschefs der GroKo das nächste Problem beschert.

Wei l spricht von einem schweren politischen Fehler

Regierungssprecher Steffen Seibert widersprach Gabriels Lesart, dass die Nominierung eines Kandidaten für die EU-Kommissionsspitze vom Kabinett beschlossen werde müsse. Anders als bei den anderen Kommissaren liegt dieses Vorschlagsrecht allein beim Europäischen Rat, heißt es in Artikel 17, Absatz 7 des EU-Vertrags.

Auch aus SPD-Kreisen hieß es, Gabriel irre sich an dieser Stelle. Politisch mittragen wollen die Genossen die Entscheidung dennoch nicht. Wie sehr die Personalie die Koalition belastet, zeigen die Äußerungen zweier prominenter SPD-Politiker, die als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gehandelt werden.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nannte die Nominierung von der Leyens einen schweren politischen Fehler. Er schätze die Ministerin zwar persönlich, aber mit diesem Vorschlag werde de facto das Spitzenkandidatenprinzip bei europäischen Wahlen beerdigt. Er sei gespannt, wie das Europäische Parlament darauf reagieren werde, sagte Weil: "Das Parlament würde, wenn es das so akzeptiert, auf Dauer seine eigene Herabstufung mit beschließen."

Kühnerts leise Drohung

Noch weiter ging Juso-Chef Kevin Kühnert. Die Personalie von der Leyen stehe für "eine Politik des kleinsten denkbaren, gemeinsamen Nenners", sagt er dem SPIEGEL. "Das wurde möglich, weil die Staats- und Regierungschefs um Angela Merkel ohne Not auf ihr gutes Recht verzichtet haben, eine Mehrheitsentscheidung zu treffen."

Damit hätten die Regierungschefs rechten Regierungen in Teilen Osteuropas und Italien, "denen Frans Timmermans Kampf für Rechtsstaatlichkeit ein Dorn im Auge war, zu einer Vetorolle verholfen, die diese eigentlich gar nicht hatten", so Kühnert: "Ich bin der SPD-Spitze dankbar, dass sie diesem Affront eine klare Absage erteilt hat. Wir werden uns das für die Halbzeitbilanz der Großen Koalition gut merken."

Für Kühnert, der als Gesicht der No-GroKo-Kampagne 2018 bekannt wurde, sind das vergleichsweise leise Töne. Doch seine Äußerungen machen auch klar: Die eigentliche Belastungsprobe für die Koalition steht noch bevor. Von der Leyens wahrscheinlicher Wechsel nach Brüssel kommt auf die Liste mit den Gründen, die gegen die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit der Union sprechen. Der GroKo droht ein heißer Herbst.

Wie funktioniert die Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen vollautomatisierten Verfahren. Alle repräsentativen Echtzeitumfragen werden in einem deutschlandweiten Netzwerk aus mehr als 20.000 Websites ausgespielt ("Riversampling"), es werden also nicht nur Nutzer von SPIEGEL ONLINE befragt. Jeder kann online an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, die sicherstellt, dass sie beispielsweise in den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte der Grundgesamtheit entspricht. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse schließlich nach weiteren soziodemografischen Faktoren und Wertehaltungen der Abstimmenden gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch in den Civey FAQ.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage und beim Regierungsmonitor umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht vollautomatisiert auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 20.000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass möglichst alle Bevölkerungsgruppen gut erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was bedeutet es, wenn sich die farbigen Bereiche in den Grafiken überschneiden?

In unseren Grafiken ist der statistische Fehler als farbiges Intervall dargestellt. Dieses Intervall zeigt jeweils, mit welcher Unsicherheit ein Umfragewert verbunden ist. Zum Beispiel kann man bei der Sonntagsfrage nicht exakt sagen, wie viel Prozent eine Partei bei einer Wahl bekommen würde, jedoch aber ein Intervall angeben, in dem das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Überschneiden sich die Intervalle von zwei Umfragewerten, dann können streng genommen keine Aussagen über die Differenz getroffen werden. Bei der Sonntagsfrage heißt das: Liegen die Umfragewerte zweier Parteien so nah beieinander, dass sich ihre Fehlerintervalle überlappen, lässt sich daraus nicht ableiten, welche von beiden aktuell bei der Wahl besser abschneiden würde.

Was passiert mit meinen Daten?

Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Mitarbeiter von Civey arbeiten für die Auswertungen lediglich mit User-IDs und können die Nutzer nicht mit ihrer Abstimmung in Verbindung bringen. Die persönlichen Angaben der Nutzer dienen vor allem dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden. Darüber hinaus arbeitet Civey mit externen Partnern zusammen, die Zielgruppen für Werbetreibende erstellen. Nur wenn Nutzer die Datenschutzerklärung sowohl von Civey als auch von einem externen Partner akzeptiert haben, dürfen Ihre Antworten vom Partner zur Modellierung dieser Zielgruppen genutzt werden. Ein Partner erhält aber keine Informationen zu Ihren politischen und religiösen Einstellungen sowie solche, mit denen Sie identifiziert werden können. Civey-Nutzer werden auch nicht auf Basis ihrer Antworten mit Werbung bespielt. Der Weitergabe an Partner können Sie als eingeloggter Nutzer jederzeit hier widersprechen. Mehr Informationen zum Datenschutz bei Civey finden Sie hier.

Wer steckt hinter Civey-Umfragen?

An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Zur Erhebung seiner repräsentativen Umfragen schaltet die Software des 2015 gegründeten Unternehmens Websites zu einem deutschlandweiten Umfragenetzwerk zusammen. Neben SPIEGEL ONLINE gehören unter anderem auch der "Tagesspiegel", "Welt", "Wirtschaftswoche" und "Rheinische Post" dazu. Civey wurde durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.