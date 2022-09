EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat bei ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union im EU-Parlament die Solidarität der EU mit der Ukraine gelobt.

»Ende Februar sind wir aufgewacht und waren erschrocken, was wir gesehen und gehört haben«, sagte von der Leyen. Seitdem sei ein ganzer Kontinent in Solidarität aufgestanden. Die Europäer hätten nicht gezögert, das Richtige zu tun. »Wir haben die innere Stärke Europas wieder an die Oberfläche gebracht«, sagte von der Leyen. »Putin wird scheitern, Europa wird siegen.«