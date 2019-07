Künftige EU-Kommissionschefin von der Leyen Großer Moment, kleines Karo

Erinnern Sie sich noch an dieses SPD-Plakat aus dem Europawahlkampf im Jahr 2014? "Nur wenn Sie Martin Schulz und die SPD wählen, kann ein Deutscher Präsident der EU-Kommission werden", stand darauf. Schulz war damals der europaweite Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, aber diese Botschaft war selbstverständlich exklusiv ans deutsche Publikum gerichtet.

Rund fünf Jahre später wird tatsächlich eine Deutsche EU-Kommissionspräsidentin - aber wohl ohne die SPD. Denn die heimischen Sozialdemokraten haben Ursula von der Leyen bei der Abstimmung im Europaparlament ihre Stimmen verweigert, wenn man ihren Ankündigungen glaubt.

Video AFP

Glücklicherweise und ganz offensichtlich ist die große Mehrheit des europäischen Wahlvolks der Überzeugung, dass nicht die jeweils eigene Nation über den anderen steht. Die Qualität einer Kommissionspräsidentin bemisst sich nicht nach ihrer Herkunft, sondern danach, was sie sagt und tut. Beleg: Die klar pro-europäischen Parteien erreichten bei der Wahl im Mai mehr als zwei Drittel der Stimmen.

Doch natürlich bedeutet die Nationalität einer Kandidatin auch nicht: nichts. Dass Deutschland erstmals seit Walter Hallstein, also seit den fünfziger und sechziger Jahren, die Kommissionschefin stellt, das ist eine wirklich gute Nachricht.

Für Europa, weil Ursula von der Leyen ohne Zweifel eine überzeugte Europäerin ist.

Und für Deutschland, weil die unglücklich agierende Verteidigungsministerin hier einfach im falschen Amt war. Europa passt besser zu ihr, ihre Story könnte sogar neue Identifikation mit der EU schaffen.

Umso besser, dass von der Leyen mit Christine Lagarde an der Spitze der EZB gewissermaßen Teil eines deutsch-französischen Doppels im Zentrum der EU ist.

Ursula von der Leyen hat die Wahl an diesem Dienstag äußerst knapp gewonnen, nur neun Stimmen lag sie am Ende über der erforderlichen Mehrheit. Darunter mögen auch die Stimmen von Viktor Orbáns Fidesz-Abgeordneten gewesen sein. Klare Pro-Europäer wie die Grünen oder eben jene deutschen SPD-Abgeordneten stimmten dagegen nicht für sie.

Macht das von der Leyen zu einer schlechteren Kommissionchefin? Gar zu einer Kommissionschefin von Orbáns Gnaden? Nein. Es wäre intellektuell auch nicht ganz aufrichtig, wenn sich jene, die von der Leyen nicht gewählt haben, beklagen sollten, dass von der Leyen von ihnen nicht gewählt worden ist.

Entscheidend ist, was von der Leyen nun sagt - und was sie tut.

Zum Sagen: Da hat sie am Dienstag bereits einen starken Auftritt mit ihrer Bewerbungsrede hingelegt, einen europäischen Moment geschaffen. Weil sie Gefühle artikuliert - und klar Position bezogen hat gegen die Gefahr von rechts. "Es ist das Kost-bar-ste, was wir haben", sagte sie zum Ende ihrer Rede über die EU. Und rief aus: "Es lebe Europa, vive l'Europe, long live Europe!"

Es tat gut, eine solch emotionale Rede zu hören.

Video AFP

Denn auch wenn von der Leyen nur ganz prosaisch die Chefin einer europäischen Mega-Verwaltungsbehörde wird: Vielleicht gelingt es ihr dennoch, dieses technokratisch angelegte Amt mit politischem Temperament zu füllen.

Und dann kommt das Tun: die Inhalte.

Ursula von der Leyen wird ihren großen Worten Taten folgen lassen müssen: Nach innen wirken, um den rechtspopulistischen Spaltungsprozess der EU zu stoppen; nach außen wirken, um das demokratische Modell Europa in der Welt zu stärken. Es geht um Fragen der Migrationspolitik, um soziale Sicherheit und die ungerechte Verteilung des Reichtums, um europäische Souveränität. Unter anderem.

Die Neue hat mit ihrem Auftritt am Dienstag verhindert, dass Europas Rechtsaußen ihre Wahl als eigenen Sieg verkaufen konnten, so wie es etwa Ungarns Orbán nach ihrer Nominierung durch die Staats- und Regierungschefs versuchte. Die Rechten sind die Verlierer des Tages. Und auch die deutschen Sozialdemokraten.

Dass sie es offenbar nicht übers Herz brachten, am Ende doch für die bisherige CDU-Kollegin aus der gemeinsamen Bundesregierung zu stimmen, das ist politisch ganz kleines Karo.

War ihnen das Spitzenkandidatenmodell so heilig, dass sie aus Prinzip gegen von der Leyen stimmten? Wenn dem so ist: Warum haben sie dann nicht für den konservativen EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber gekämpft, den Vertreter der siegreichen Parteienfamilie? Selbst der sozialdemokratische Spitzenmann Frans Timmermans signalisierte von der Leyen Unterstützung, als die SPD-Vertreter noch immer auf Anti-Kurs waren.

In Wahrheit hatte sich die SPD in eine strategische Sackgasse manövriert, aus der sie nicht mehr rechtzeitig herausgekommen ist. Die Sozialdemokraten haben großes Glück, dass die Wahl von der Leyens nicht an ihnen gescheitert ist. Es war knapp genug. Es gibt auch bei der SPD nicht wenige, die nach Verkündung des Ergebnisses erleichtert aufgeatmet haben.

Leider sitzen diese Sozialdemokraten nicht im EU-Parlament.