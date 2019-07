+++ Newsblog +++ "Auf See gibt es die Pflicht, menschliches Leben zu retten"

Rede von Ursula von der Leyen mit anschließender Debatte 7/16/19 7:44 AM Valerie Höhne "Europa ist wie eine lange Ehe. Die Liebe wird vielleicht nicht größer als am ersten Tag, aber sie wird tiefer" zitiert von der Leyen ihren Vater, den früheren Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Ernst Albrecht. Europa sei das kostbarste was wir haben. "Es lebe Europa! Vive l'Europe! Long live Europa!" Dafür bekommt sie langen Applaus. Rede von Ursula von der Leyen mit anschließender Debatte 7/16/19 7:38 AM Valerie Höhne Ursula von der Leyen hält ihre Rede in drei Sprachen. Sie ist in Brüssel geboren und spricht fließend englisch und französisch. In ihrer Rede setzt sie sich für Klimaschutz ein. Sie werde einen nachhaltigen Investitionsplan vorlegen und das erste europäische Klimagesetz vorantreiben, sagt sie. Die grüne Fraktionschefin Ska Keller klatscht an der Stelle nicht - die Grünen wollen von der Leyen nicht wählen. Sie plädiert außerdem für einen Mindestlohn in ganz Europa. "Jede Person, die Vollzeit arbeitet, soll einen Mindestlohn erhalten, von dem man auch leben kann", sagt sie und bekräftigt zudem ihre Forderung nach einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung. Rede von Ursula von der Leyen mit anschließender Debatte 7/16/19 7:02 AM Valerie Höhne Martin Selmayr, der umstrittene Generalsekretär der EU-Kommission, wird Ende nächster Woche seinen Posten räumen. "Ich werde nicht in Brüssel bleiben", sagte er. Es ist das erste Zugeständnis von Ursula von der Leyen an kritische Abgeordnete. Sie hatte zuvor gesagt, dass Selmayr nicht Generalsekretär bleiben werde. Der 48-jährige Vertraute des scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker war 2018 unter umstrittenen Umständen zum höchsten EU-Beamten befördert worden. Die EU-Bürgerbeauftragte hatte dies kritisiert und das Europaparlament seinen Rücktritt gefordert. Es gilt zwar als ein Zugeständnis von der Leyens an die kritischen Abgeordneten - allerdings wäre es auch ungewöhnlich, dass der Generalsekretär dieselbe Nationalität hat wie die Kommissionschefin. Rede von Ursula von der Leyen mit anschließender Debatte 7/16/19 7:00 AM Valerie Höhne Rede von Ursula von der Leyen mit anschließender Debatte 7/16/19 6:55 AM Valerie Höhne Die Schauspielerin Maria Furtwängler plädiert für die Wahl von der Leyens: "Kein anderes europäisches Land, wenn es die Chance hätte, die Kommissions-Präsidentin zu stellen, käme auf die Idee, sich nicht hinter „ihre“ Kandidatin zu stellen. Ich ärgere mich über Leute, die von einer„Hinterzimmer-Entscheidung“ sprechen: Ausgewählt wurde Ursula von der Leyen nach den Vorgaben der Europäischen Verträge von demokratisch gewählten Regierungschefs", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die "Bild"-Zeitung. Show more Tickaroo Liveblog Software