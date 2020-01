Von der Leyens Besuch bei Johnson "Unsere Partnerschaft wird nicht wie früher sein"

Beim Besuch der EU-Kommissionschefin in London zeigt sich: Auch die kommenden Brexit-Verhandlungen sind heikel. Ursula von der Leyen zweifelt am Erfolg der Gespräche in diesem Jahr. Premier Johnson widerspricht.

Aus London berichtet Peter Müller