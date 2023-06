Ein Wahlplakat des NPD-Kreisverbands Mönchengladbach mit dem Slogan »Migration tötet« ist zulässig gewesen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklärte in einem nun veröffentlichten Urteil nachträglich für rechtswidrig, dass die nordrhein-westfälische Stadt verfügt hatte, die Plakate im Europawahlkampf 2019 abzuhängen. Das Plakat könne so verstanden werden, dass es noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sei. (Az: 6 C 8.21)