Das hört sich allerdings ganz anders an als das, was Wiese im vergangenen Juli zum Thema gesagt hatte. Ein Stiftungsgesetz sei eine denkbare Möglichkeit, »würde aber nicht zwingend einen Mehrwert an Transparenz und Kontrolle schaffen«, sagte der Sozialdemokrat damals dem SPIEGEL. Aus der Rechtsprechung sei eine Notwendigkeit »bislang nicht abzuleiten« und bei Experten umstritten. Eine bessere rechtliche Absicherung sei auch über einen einfachen Beschluss im Haushaltsgesetz oder gegebenenfalls angepasste Verwaltungsvorschriften möglich.

Tatsächlich bedeutet das Urteil nicht zwingend, dass die DES in Zukunft wie die anderen sechs parteinahen Stiftungen Geld vom Staat bekommt. Nach den Worten von Doris König, Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, wäre ein Ausschluss einzelner Stiftungen von der Förderung »zum Schutz gleichwertiger Verfassungsgüter« möglich. »Als ein solches gleichwertiges Verfassungsgut kommt insbesondere der Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung in Betracht«, sagte sie bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Zu den Anforderungen und Konsequenzen einer solchen Regelung äußerten sich die Richter aber ausdrücklich nicht.