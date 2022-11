Die »republikanische Welle« sei ausgeblieben und der Abend für Ex-Präsident Donald Trump »nicht gut gelaufen«, sagte auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Zugleich verwies er auf die Schäden, die das politische System der USA durch Ex-Präsident Trump genommen hat.

»Er hat Gewalt und Intoleranz und das nicht akzeptieren von demokratischen Wahlen in die amerikanische Demokratie eingeführt und das ist praktisch jetzt die Parteilinie der ›Grand Old Party‹ – das ist das wirklich Besorgniserregende und Verheerende«, sagte Röttgen dem Sender RTL/ntv. »Er hat mit dieser Sichtweise und Linie die republikanische Partei vergiftet. Das muss man leider so sagen.«