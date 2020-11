Guten Morgen, ich habe mir in den letzten Tagen angeschaut, womit die amerikanischen Intellektuellen rechnen, da war wenig Optimismus. Die New Yorker Schriftstellerin Siri Hustvedt, die die Inititive "Writers Against Trump" gegründet hat, sprach im Deutschlandfunk von "Angst", "ich fühle mich verwundbar": "Bei dieser Wahl sind so viele Faktoren im Spiel. Einige davon haben wir so bisher noch nicht erlebt. Es gibt eine wesentlich größere Wahlbeteiligung als sonst. Es werden nicht so viele Millionen von Menschen zu Hause bleiben und nicht wählen. Einige der Wähler haben vorher noch nie gewählt, was bedeutet, dass sie für die Daten der Wahlprognosen noch nicht erfasst wurden. "