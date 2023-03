In einem Briefing für Journalisten sagte ein hochrangiger Regierungsmitarbeiter am Donnerstagabend, Biden habe in den vergangenen Monaten stets versucht, bei der Waffenhilfe für die Ukraine eine starke Allianz aufzubauen. »Kanzler Scholz war in dieser Frage ein großartiger Partner«, heiß es. Mit kaum einem anderen Regierungschef habe sich Biden vor allem in den letzten Wochen so eng abgestimmt.

Dennoch ist der zweite Besuch von Olaf Scholz in Washington als Bundeskanzler ungewöhnlich. So reiste der Bundeskanzler ohne Journalisten und ohne Wirtschaftsdelegation in die USA. Auch eine Pressekonferenz nach dem Treffen ist nicht geplant. Es handle sich um einen Arbeitsbesuch, hieß es aus dem Weißen Haus.