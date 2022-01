Nach Wechsel von Ex-AfD-Mann Uwe Witt Zentrumspartei kehrt in den Bundestag zurück

In der Weimarer Republik war die Zentrumspartei groß, in den 1950er-Jahren versank sie in der Bedeutungslosigkeit. Nun bringt der frühere AfD-Abgeordnete Uwe Witt sie wieder in den Bundestag.