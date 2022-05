Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes will erreichen, dass der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus dauerhaft in ganz Deutschland Feiertag wird. Dafür übergab der Verband eine Petition an Bundesratspräsident Bodo Ramelow . Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die vollständige Kapitulation der deutschen Wehrmacht.

Es müsse auch diskutiert werden, was getan werden müsse, damit in Deutschland nie wieder ein faschistisches Regime an die Macht kommen könne, hieß es von der Vereinigung. Das sei unverzichtbar in einem Land, »das für das Sterben von Millionen von Menschen verantwortlich ist und in dem mit der AfD eine in Teilen faschistische Partei nach der Macht greifen will«.