Der Streit um ein EU-weites Verbrennerverbot steht offenbar kurz vor einer Lösung: Damit rechnet jedenfalls Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne). Sie gehe davon aus, dass sich das Thema noch vor dem EU-Gipfel am kommenden Donnerstag lösen werde, sagte sie in Brüssel. Sie nahm für die Bundesregierung an einem Ministertreffen teil, bei dem das Treffen der Staats- und Regierungschefs vorbereitet wurde.