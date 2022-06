Haben Verbrennungsmotoren für Autos in der EU eine Zukunft? Noch am Vormittag ging es zwischen der grünen Umweltministerin Steffi Lemke und dem FDP-Finanzminister Christian Lindner in dieser Frage hin und her – nun steht ein Kompromiss. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, unterstützt die Ampelregierung einen sich abzeichnenden Vorschlag des EU-Rats zu den Flottengrenzwerten als »Beitrag auf dem Weg zu einer klimaneutralen Mobilität«. Dem Aus für neue Verbrennerautos ab 2035 stünde demnach nichts mehr im Weg.