Dağdelen bezog sich auf die Entscheidung der Parteispitze, die Demonstration der Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht und der Publizistin Alice Schwarzer vor einigen Wochen nicht zu unterstützen. Vielmehr befürworte Wissler den »Wirtschaftskrieg, der vor allem die Bevölkerung in Deutschland trifft«. Auf diesem Wege werde die Linke bedeutungslos, meinte Dağdelen.

Die Parteispitze der Linken spricht sich für gezielte Sanktionen gegen das russische Regime aus, so hatte es auch der Parteitag der Linken in Erfurt beschlossen. Dağdelen nahm an dem Parteitag nicht teil.

»Querfront der vielen anderen Kriegsparteien«

Die Linkenpolitikerin hatte bereits zuletzt mächtig in alle Richtungen ihrer Partei ausgeteilt. Der Berliner Landesvorsitzenden Katina Schubert warf sie vor, »geistig längst bei der FDP-Rüstungslobbyistin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Anton Hofreiter von den Grünen angekommen« zu sein. »Das gilt auch für die Bremer Linke-Spitze oder Bodo Ramelow, der die Lieferung schwerer Waffen ›in jedem erforderlichen Umfang‹ gegen Russland fordert«, sagte Dağdelen in der Zeitung »Junge Welt«. »Wer sich Forderungen des deutschen Militarismus gegen den alten Hauptfeind der deutschen Rechten zu eigen macht, der hat den politischen Kompass längst verloren. Was ist das für ein Antifaschismus, der die eigene Partei für Kriegsgegner unwählbar macht, damit die AfD weiter stärkt und Die Linke als ursprüngliche Friedenspartei in die große Querfront der vielen anderen Kriegsparteien eingemeinden will?«, so die Linkenpolitikerin.