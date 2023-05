Die Angeklagte soll mehrere Schriftstücke für die geplanten Aktionen verfasst haben: In einem Schreiben an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wollte die Gruppe laut Anklage um Unterstützung werben. Auch ein Schreiben an den polnischen Präsidenten Andrzej Duda soll vorgesehen gewesen sein – mit dem Verweis, dass keine Revision der deutschen Ostgrenze beabsichtigt sei. Ein Brief an Putin sei auf einem nicht mehr ermittelbaren Weg bereits versandt worden.

Mehrere Angeklagte haben angekündigt, sich an kommenden Prozesstagen zu den Vorwürfen äußern zu wollen.