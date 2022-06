Walid D. soll sich bereit erklärt haben, in staatlichem Auftrag einen Mord zu begehen. Zudem werden ihm die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstöße gegen das Waffengesetz zur Last gelegt. Laut Anklageschrift soll er in der ersten Jahreshälfte 2020 von einem Mitglied des tschetschenischen Sicherheitsapparats »mit der logistischen Organisation der Tötung eines in Deutschland lebenden Exiloppositionellen« beauftragt worden sein.