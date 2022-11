Streit über Thüringer Verordnung Verfassungsgericht erklärt Vorlage zu frühen Corona-Verordnungen für unzulässig

In der Anfangszeit der Corona-Pandemie beschloss die Regierung viele scharfe Einschnitte – die AfD in Thüringen hielt das für verfassungswidrig. Nun haben sich die Richterinnen und Richter in Karlsruhe dazu geäußert.