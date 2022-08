Zum Jahrestag des Pogroms von Lichtenhagen Verfassungsschutzchef warnt vor rechter Gewalt

Vor 30 Jahren griffen Rassisten in Rostock-Lichtenhagen das Sonnenblumenhaus an. Rechtes Gewaltpotenzial sei in Deutschland noch immer hoch, sagt Verfassungsschutzpräsident Haldenwang.