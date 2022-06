Zweifel bei Giffey

Doch auf einmal ging es in dem Gespräch um Sozialleistungen, die die Ukrainer in Deutschland angeblich erschleichen würden – davon habe angeblich der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk gesprochen. Zudem bat ihr Gesprächspartner Giffey um Unterstützung, Männer wieder zurück in die Ukraine zu holen, damit sie dort kämpfen könnten.

Die Berliner Bürgermeisterin wurde misstrauisch.

Als die Verbindung des Videocalls abriss, ließ Giffey über den ukrainischen Botschafter in Kiew nachfragen. Von dort dann die Information: Es war gar nicht Vitali Klitschko, mit dem sie gesprochen hatte. Bald darauf machte die Berliner Senatskanzlei den Fall via Twitter öffentlich : »Es besteht der Verdacht, dass die Person, mit der gesprochen wurde, nicht Vitali Klitschko war.«